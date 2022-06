FRONT. Questa estate tornerà San Dumine a Ceretti di Front. Una festa che raccoglie le presenze di tanti canavesani ogni anno, e che ha anche una storia importante alle spalle.

I militanti della Pro Loco di Ceretti se la ricordano tutta. “Trent’anni fa – raccontano – costituimmo la prima associazione cerettiese antesignana della Pro Loco. Si chiamava Coc, Circolo Organizzativo Cerettiese”.

La festa di San Dumine, in realtà, c’è sempre stata, e la nuova associazione l’aveva “ereditata” dal passato per portarla avanti e rinnovarla. Un simbolo della festa, così come del sodalizio stesso, erano [...]