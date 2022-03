FRONT. Una nutrita delegazione di sindaci ed amministratori locali del territorio hanno incontrato questa mattina nel Municipio di Front il vicesindaco della città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e il consigliere delagato ai trasporti Pasquale Mazza con i dirigenti della viabilità per affrontare una serie di aspetti tecnici collegati all’attesa realizzazione della variante definita in un progetto del 2013 per collegare la zona di Lombardore con Front Canavese bypassando i centri abitati e fornendo un’alternativa alla Statale 460 del Gran Paradiso a servizio delle zone industriali di Busano e Rivara dove il traffico pesante crea [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.