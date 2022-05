Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è intervenuto oggi a Front Canavese per la presentazione ai sindaci del territorio del progetto della Lombardore-Front, la variante alla 460 del Gran Paradiso. “E’ un momento storico per questo territorio che attende questa opera da almeno trent’anni – ha detto Cirio – ora ci sono i soldi, stanziati dal Ministero, e come Regione abbiamo finanziato l’aggiornamento della progettazione. Il nostro obiettivo è dare competitività al Piemonte con infrastrutture al servizio delle imprese e dei territori”. Per il primo lotto da Lombardore a Front sono stati stanziati [...]





