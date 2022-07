Dal 28 al 31 luglio torna l’ormai tradizionale Sagra della Patata di frazione Ceretti, evento concomitante con la consueta festa Patronale di San Dümine. Cinque serate dedicate alla gastronomia, al ballo, alla musica e allo spettacolo.

La coltivazione delle patate di Ceretti, rigorosamente senza concimi se non quello naturale (letame) né pesticidi, avviene nei campi intorno al paese ed ogni anno vengono seminate, per tradizione, nuove varietà di patate per studiarne la crescita nel territorio collinare. 70 quintali di queste patate vengono utilizzate durante le serate della manifestazione: le ricette che utilizzano questo prodotto a KM 0 sono uno dei punti di forza dello stand gastronomico.

IL PROGRAMMA

Tutte le sere grande gastronomia dalle ore 19,30. Mille posti a sedere coperti nello stand gastronomico. Banco di Beneficenza. Info 340 482 4023, 349884 24 88, 011 924 20 95.

Giovedì 28 luglio alle ore 18,30 inaugurazione festa San Dumine; alle ore 20 corsa podistica notturna; alle ore 22 Chupito party; si balla con Divina Band.

Venerdì 29 luglio, ore 21,30 si balla con Francesca Mazzuccato.

Sabato 30 luglio si balla con Explosion band + Dj set; alle 22 mojito party e alle 23,30 elezione Miss Patata.

Domenica 31 luglio tutti in pista con l’orchestra Marianna Lanteri; alle 23,30 elezione Miss Dumine.

Lunedì 1° agosto, alle ore 17,30 rottura delle pignatte.

