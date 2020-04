FRONT. 25 aprile in videochat per gli anziani della Destefanis

Un’altra preziosa iniziativa per gli anziani ospiti della Destefanis di Front in questo periodo di emergenza Coronavirus. In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, la Fondazione Destefanis ha deciso di ripetere l’iniziativa già programmata ed effettuata per le festività pasquali, organizzando un collegamento audio e video tra gli ospiti della residenza per anziani e le loro famiglie, permettendo così di scambiarsi gli auguri e contemporaneamente di constatare le condizioni di salute degli anziani parenti.

«A differenza di altri pensionati che sono stati oggetto delle sgradite attenzioni del Coronavirus e che hanno subito infezioni, in alcuni casi purtroppo anche mortali, la RSA Destefanis è rimasta indenne da tale pandemia, anche grazie al severo rispetto delle norme emanate dal Governo, dalla Regione e dalle ASL – fa sapere il presidente della Destefanis, Giovanni Falletti -. Ciò nonostante abbiamo ritenuto opportuno che i figli e nipoti, o chi altro fosse comunque interessato, dei nostri ospiti potessero nuovamente verificare come è già avvenuto durante il pranzo pasquale la loro reale situazione sanitaria ed assistenziale, per fugare ogni dubbio e preoccupazione in merito».

La Fondazione ha inoltre commissionato allo chef Andrea Roda uno speciale menù tricolore, per festeggiare degnamente la ricorrenza ed alleviare contemporaneamente i disagi imposti dalla lotta al Coronavirus.

La giornata è cominciata con la trasmissione della cerimonia con la quale il sindaco di Front Andrea Perino ha deposto una corona d’alloro ai caduti per la liberazione dell’Italia, con un breve saluto agli ospiti della Casa di Riposo ed i loro parenti. Sono seguiti gli auguri degli amministratori della Fondazione agli anziani della residenza ed ai loro parenti, poi la presentazione dello chef Roda del menù e dei piatti serviti agli ospiti al personale ed infine è stato ripreso e trasmesso in videoconferenza sulla piattaforma Zoom il pranzo, collegando il salone e organizzando i saluti video per gli interessati. L’iniziativa si ripeterà per il 1° maggio.

