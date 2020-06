Frittura di calamari, gamberi e zucchine

Uno sfizioso antipasto, a base di pesce fresco. L’ideale per cene estive che ricordano il mare e le vacanze.

Ingredienti per 4 persone:

300g calamaretti spillo

3 zucchine

15 gamberi argentina

200g farina “00”

100g farina di riso

1lt olio di semi di girasole

sale q.b.

Procedimento:

Lavare le zucchine e tagliarle a fiammifero. Pulire i calamaretti dalle interiora, lavarli e tagliarli ad anelli grossolani. Infine sgusciare i gamberi e privarli del loro intestino, poi sciacquarli bene sotto acqua corrente. Mischiare accuratamente le due farine e infarinare tutti gli ingredienti, setacciando la farina in eccesso. In una padella ben profonda, portare l’olio a una temperatura di 180°C. Quando sarà ben caldo, incominciare a friggere i gamberi, poi unire anche i calamaretti e le zucchine. Continuare la cottura per pochi istanti, fino a quando la frittura risulterà dorata e croccante. Scolare su carta assorbente per eliminare l’unto e salare a piacere. Decorare il piatto con carta paglia e spicchi di limone.

Come vino in abbinamento vi consiglio un bianco fermo come la Falanghina o se preferite le bollicine optate per il Valdobbiadene Prosecco.

Commenti