Direttamente dal canale YouTube CUCINA NO PROBLEM oggi prepariamo i friciulin, le tipiche frittelline di mela e uvetta, ricetta della nonna tradizionale. Ottime per le festività di carnevale, come da tradizione cavavesana. Un dolce per tutta la famiglia o per una merenda golosa per i vostri bambini. Seguite il video mostrerò tutti gli ingredienti e i passaggi per realizzare una frittura perfetta.

Commenti