Frittelle di mele

Questa ricetta è perfetta per il periodo di Carnevale ma ideale per ogni occasione di festa. La merenda classica della nonna che farà felice sia i bambini che gli adulti.

INGREDIENTI:

3 mele Golden

200 g di farina

1 uovo

8 g di lievito vanigliato in polvere

25 cl di latte

zucchero a velo q.b.

olio di arachide per friggere

sale un pizzico

PROCEDIMENTO:

Sbattere in una terrina l’uovo con il latte e un pizzico di sale. Aggiungere la farina setacciata con il lievito e amalgamare per bene il composto. Lasciare riposare la pastella qualche minuto in frigo.

Sbucciare le mele, privarle del torsolo e tagliarle a rondelle. Passarle nella pastella e friggerle in abbondante olio caldo. Quando saranno belle dorate, scolarle su carta assorbente e decorare con zucchero a velo.

