Frassinetto, Frasinei in Francoprovenzale

Sull’etimologia del toponimo i pareri divergono: taluni fanno derivare il nome dall’abbondanza di frassini nella zona, altri da fraxinetum che starebbe a indicare una fortezza di origine saracena, dall’arabo farakhshanit che significa luogo fortificato, caratteristica ben visibile ancora oggi nel centro storico del paese.

Gli abitanti vengono chiamati ij uloch at Frasinej, i gufi, per l’alta posizione del paese e di questo appellativo gli abitanti ne vanno fieri. Del luogo si diceva una volta anche: “a Frasinej a jè l’usel gaja!”

Favria, 23.11.2020 Giorgio Cortese

Il mondo nonostante sia pieno di sofferenza, è anche pieno della possibilità di superarla.

