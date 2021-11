FRASSINETTO. Un 25enne di origini danesi è stato salvato ieri sera dai vigili del fuoco al Pian del Lupo, tra Borgiallo e Frassinetto, sulle montagne del Canavese. Il giovane, nonostante la pioggia, aveva deciso nel pomeriggio di tentare un’escursione in montagna, benché in tuta e privo dell’equipaggiamento adatto.

Intorno alle 18, quando è calato il buio, ha perso il sentiero e non è stato più in grado di tornare indietro. [...]



