La Sp 46, che collega Frassinetto a Pont Canavese, rappresenta il “punto dolente” della viabilità per il sindaco Marco Bonatto, che ha incontrato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo nel consueto appuntamento del lunedì che la Città metropolitana di Torino dedica alle criticità della viabilità.

La Sp 46 è una strada stretta e datata sulla quale, a causa della morfologia del terreno, è difficile fare delle modifiche. In particolare vi sono alcuni incroci, in direzione di Chiappinetto, che sono particolarmente pericolosi specialmente per le le biciclette: una forma di turismo che, grazie al passaggio del Giro d’Italia nel 2019, è molto aumentata. L’incrocio più delicato è al km 13+400: qui la Smat ha in programma di realizzare un asse fognario che darebbe l’opportunità di ampliare un poco la strada.

Il vicesindaco Suppo ha proposto di attendere il progetto della Smat per valutare insieme la possibilità di ottimizzare i lavori. Nel frattempo ha proposto di migliorare la segnaletica in modo da rafforzare il livello di attenzione dei guidatori.