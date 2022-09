Proprio così, domenica 11 settembre a Ingria è confermato come ospite d’eccezione anche il famosissimo Frank Gramuglia, l’influencer che sta spopolando da alcuni mesi sui social per i suoi video dissacranti sulla vita di tutti i giorni (circa 3 milioni di follower tra Instagram, Facebook e TikTok).

Una presenza goliardica ma anche benefica, dal momento che l’evento come di consueto sarà dedicato alla raccolta fondi per le persone meno abbienti: grazie all’impegno dell’Associazione Noi ci Siamo Onlus e del suo Presidente Gigi Querio durante la giornata verranno infatti venduti i biglietti per la sfida calcistica di beneficenza che si terrà il prossimo 24 settembre allo stadio Pistoni di Ivrea tra la Nazionale Italiana Artisti tv e una selezione canavesana.

La quinta edizione della “Gara nazionale dei rutti”, che farà di contorno come da diversi anni a questa parte alla gustosa Sagra della polenta cucinata dai volontari della Pro Loco di Ingria, verrà organizzata e presentata dal team de #L’IGNORANTE di EPORADIO e di “Speaker senza confini”, capitanati dal dj eporediese Alex Metticelli.

Non vi rimane quindi di preparare spazio ed allenamento per stomaco, gola e bocca per una domenica roboante, in allegria, insieme agli amici di Ingria e di Frank Gramuglia che dal primo pomeriggio sarà a disposizione di tutti i fan che vorranno salire a conoscerlo dal vivo nel piccolo Comune della Val Soana per autografi, foto, battute, selfie e momenti indimenticabili sotto il sole delle nostre montagne canavesane…eh già perché anche le previsioni meteo promettono bene! #IngriaCè

