Fragilità

Leggendo un libro sono rimasto colpito da una famosa frase Blaise Pascal: “L’uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura, ma è una canna pensante. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo. Ma quando l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe anche allora più nobile di ciò che lo uccide, perché egli sa di morire e il vantaggio che l’universo ha su di lui. L’universo non ne sa nulla”. Di cosa parlo, della fragilità che negli slogan del pensiero dominante è la immagine di una esperienza inutile e antiquata, immatura e malata, inconsistente e destituita di senso, estranea allo spirito del tempo, e invece nella fragilità si adombrano valori di sensibilità e di delicatezza, di gentilezza e di dignità, di comunione con il destino di sofferenza di chi sta male. Se ci pensiamo bene tutti siamo fragili, ma la vera forza matura dalla debolezza. Purché, la fragilità non si trasformi in rassegnazione o accidia. La fragilità, che sembra quasi una moneta fuori corso, una lingua scomparsa, un inutile termometro di debolezza, in realtà è attualissima oggi in tempi nei quali abbiamo bisogno non solo di condividere, ma anche di mostrare la gentilezza, la responsabilità nei confronti degli altri. Fragile è il contrario di forte, ma se ci pensiamo bene, nella storia umana non è il fragile a perdere sempre! Invece la fragilità della sua condizione umana ha dato grandezza all’ispirazione di un poeta come Leopardi, con la fragilità si eleva una forza creativa e rivoluzionaria. Tutto della nostra umana natura ci dice che siamo fragili, e l’arroganza e la supponenza si scolorano in fretta con l’usura del tempo. La mia opinione è il sapere di essere fragile mi dona speranza, carburante della vita senza la quale mi mancherebbe la voglia di sognare e di andare avanti nonostante tutto. Se non avessi la consapevolezza di essere fragile le mie umane certezze cadrebbero come un castello di carte. Quando le amarezze della vita mi schiaffeggiano l’animo senza preavviso, ecco che la consapevolezza che tutto nella mia vita è fragile diviene la mia forza, insomma per dirla come scriveva il filosofo e scrittore americano Ralph Waldo Emerson, ogni giorno maturiamo dalla debolezza. Riprendo la frase iniziale di B.Pascal: “L’uomo non è che una canna, la più fragile di tutte in natura, ma è una canna pensante”. Già, pensante? Personalmente non so se i miei personali pensieri, siano sempre ispirati all’idea di crescere, di maturare, ma di sicuro mi aiutano nel cercare di essere davvero me stesso, provando a liberarmi dall’odiosa necessità dell’apparire, ovviamente non fragile. Beh, questo cerco di provarci ogni giorno.

Favria, 5.01.22 Giorgio Cortese

Buona giornata. Anche se la bellezza non le si addice, la Befana mostra con vanto la sua audacia nel far sognare a tutti i bambini di ricevere quella bella calza piena di regali e di leccornie. Felice mercoledì.

