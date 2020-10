Fotografa un albero e i Commercianti ti premiamo

Il Concorso fotografico “I Nostri Alberi” entra nel vivo. Stanno arrivando le fotografie!!! Amici degli alberi, grazie per le immagini che ci state inviando, stiamo facendo una bella collezione. Faremo venire a tutti la voglia di andare per parchi. Vi ricordo che il concorso prevede anche ricchi premi che alcuni commercianti settimesi hanno messo a disposizione. I premi sono per i fotografi che verranno sorteggiati il 21 Novembre, durante la Festa dell’Albero al Parco De Gasperi. Ecco l’elenco completo dei premi, tanta roba! Forza con le foto, mandate le vostre immagini ed i vostri selfie con gli alberi. Scattate una foto all’albero, un’altra foto con voi davanti all’albero, scrivete perché vi piace quell’albero e dove si trova, inviate tutto a “inostrialberi@gmail.com”

Elenco dei Premi

Carrefour, via Italia, 51. Buono acquisto da 100 euro

Buono acquisto da 100 euro Mondadori store, via Italia, 2. Buono acquisto da 50 euro

Buono acquisto da 50 euro Mercatino dell’usato, via R. Parco, 96. Buono acquisto da 50 euro

Buono acquisto da 50 euro Alveare Settimo, via Ariosto, 36 bis. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro ADV Bike, via Petrarca, 17. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro Farmacia Coppo, piazza Vittorio V., 16. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro Libreria Alicante, via Italia, 67. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro Blanco pizza, via S. Francesco d’Assisi, 5. Buono pasto da 20 euro

Buono pasto da 20 euro Settimo miglio, via Castiglione, 86. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro DYNAMEET, via Ariosto 36 bis. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro Macelleria, Da Antonio, via Milano,20. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro Evelina alimentari, via Volta, 43. Buono acquisto da 20 euro

Buono acquisto da 20 euro A.N.Alpini, via Palestro, 15. Due b. pasto da 10 euro cad.

Due b. pasto da 10 euro cad. Vini Rossotto, Cinzano. Buono acquisto da 12 euro

Buono acquisto da 12 euro Cascina Berta, via Gribaudia, 52. Buono acquisto da 10 euro

Buono acquisto da 10 euro Gruppo Uno, via Peschiera, 1. Buono acquisto da 10 euro

Buono acquisto da 10 euro Crazy Fruit, via Ariosto, 15. Buono acquisto da 10 euro

Buono acquisto da 10 euro Panetteria S. Pietro, via Italia, 88. Buono acquisto da 10 euro

Buono acquisto da 10 euro Viavai, via S. Francesco d’Assisi, 13. Buono acquisto da 10 euro

Dai, mandateci fotografie!

giannifina

Commenti