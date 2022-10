Forza e coraggio, il timo.

Vi ricordate “Scarborough Fair” cantata da Simon e Garfunkel i quali adattarono il testo ad una tematica pacifista.

“Stai andando alla Fiera di Scarborough?

prezzemolo, salvia, rosmarino e timo

ricordarmi alle persone che vivono là

lei un tempo era un vero amore per me.”

Questa è una ballata molto antica pare già nel 1670 e nel tempo, si è perso il legame tra Scarborough Fair e la festa di San Giovanni nel testo della ballata, né nella fiera della città di Scarborough, una delle più importanti dell’Inghilterra medievale, tanto che richiamava mercanti dalla scandinavia e dal Baltico, ma si svolgeva dal 15 agosto alla fine di settembre. Il ritornello della ballata elenca quattro piante: prezzemolo, salvia, rosmarino, timo (in originale, parsley, sage, rosemary, thyme). Sono state fatte molte congetture al riguardo: dal significato medicamentoso (erano considerate disinfettanti e rinfrescanti durante la grande peste del 1665) al più probabile significato simbolico nel linguaggio amoroso, ad esempio il timo con un’ape posata era una figura ricorrente nel Medioevo.

Carissimi, oggi parliamo del timo, in latino thymus deriva dal greco antico thymon, il cui significato equivale a forza, coraggio, qualità che qualità che risveglierebbe in coloro che ne odorano il profumo balsamico, Linneo, padre della moderna classificazione scientifica gli ha attribuito questo nome. Il timo è una pianta tipica dell’area mediterranea e del Caucaso, si trova in tutta Europa, Transcaucasia, Anatolia, Asia e Africa settentrionale. In Italia cresce dal mare alla regione montana, da 0 m – 2000 m. s.l.m circa, ma ma preferisce le zone marine. Si trova nei luoghi aridi e soleggiati, fra le rocce e le ghiaie. Esistono diverse varietà di timo, la più comune e diffusa è il Thymus vulgaris, dotato di un profumo intenso e caratteristico.

Il primo a citare questa erba aromatica è stato Teofrasto (371 a.C.- Atene, 287 a.C.) un filosofo e botanico greco antico, discepolo di Aristotele, autore di due ampi trattati botanici, che lo descrive come una pianta profumata da utilizzare come incenso nei sacrifici.

Altre etimologie fanno derivare il nome del genere da una parola greca che sta per “profumo”.

Gli Egizi lo utilizzavano non solo da bruciare in casa o per la conservazione del cibo ma anche per l’imbalsamazione dei defunti, per loro era un’erba purificatrice usata nei templi, gli egizi ne preparavano unguenti per l’imbalsamazione e pensavano che l’anima dei defunti potesse risiedere nei suoi fiori, la scienza non aveva ancora dimostrato che i suoi oli impediscono la putrefazione e la prolificazione batterica.

Come già accennato il nome thimos significa anima, respiro vitale, il cuore che per gli antichi greci era sede dell’ira, del coraggio e dell’ardore e, loro ritenevano che il suo aroma conferisse virtù eroiche. I greci lo usavano sotto forma di olio per fare dei massaggi che infondessero l’ardore nel combattere.

Gli antichi Ateniesi apprezzavano moltissimo un miele ricavato da una specie di timo molto frequente nell’Attica, riconoscendogli virtù straordinarie nelle malattie del petto, e che lo offrissero da bere ai propri invitati, durante i banchetti, del vino aromatizzato proprio con il miele di timo.

Galeno, medico e filosofo greco, lo suggeriva in polvere a chi soffriva di dolori articolari, e lo considerava il più potente antisettico conosciuto.

I Romani ne ricavavano un vino medicinale e pare che i soldati prima delle battaglie si immergessero nell’acqua di Timo che infondeva coraggio e vigore prima della battaglia.

Gli Etruschi e i Romani, cominciarono ad introdurre il timo in cucina ed a profumare con esso vini e formaggi.

Inoltre un’antica credenza riteneva che bruciare le foglie del timo fosse un pratico rimedio per tenere lontano gli scorpioni. Lo stesso Plinio scriveva: “un decotto preparato con dell’aceto per combattere il mal di testa e le morsicature”.

I medici arabi, Avicenna e Averroé lo raccomandavano come droga antiveleno o e per curare la tosse e reumatismi.

Nel Medioevo figurava tra le cinque piante sacre tanto che Carlo Magno utilizzava ed apprezzava il timo. In un suo editto addirittura ne ordinava la coltivazione nei giardini di piante officinali del suo impero in tutti i giardini erboristici e negli orti dei monasteri, era considerato dai naturalisti “erba di molto buon odore e di grande dolcezza”.

Nel Medioevo le dame regalavano mazzetti di timo o ricamavano spighe di timo su scialli od insegne come simbolo portafortuna donandolo al cavaliere del cuore perché fosse da esso protetto in battaglia. Le fanciulle nelle prime settimane dell’anno, ne ponevano sotto il cuscino alcuni rametti come buon auspicio di un probabile matrimonio.

Mazzetti di timo venivano utilizzati da pastori, viandanti e pellegrini un tempo costretti all’addiaccio erano soliti consumarlo per preservarsi dalle malattie e dagli insetti velenosi.

Santa Ildegarda, una celebre erborista, utilizzava il timo come rimedio naturale contro i pidocchi e contro la lebbra, mentre qualche tempo dopo il botanico Mattioli affermò che questa pianta era un ottimo rimedio contro l’asma, i reumatismi, le infezioni della vescica e i batteri dell’intestino.

Durante il Rinascimento si afferma l’usanza del timo cotto, utilizzato come medicina per le persone asmatiche e per tutti quelli che venivano avvelenati. Del resto il timo, insieme al rosmarino e alla lavanda, era utilizzato per la preparazione dell’aceto dei quattro ladroni, un rimedio antico considerato un vero e proprio toccasana per tutti i mali, peste compresa.

Una leggenda molto antica narra che durante la pestilenza che colpì la città di Tolosa nel lontano 1630, quattro ladri si aggiravano per le case degli appestati facendo razzia di oggetti preziosi, non curanti del pericolo del contagio. Una volta catturati, i quattro ladri vennero condannati all’impiccagione, ma prima di essere giustiziati rivelarono il segreto che li avrebbe tenuti lontani dalla peste: un intruglio di erbe aromatiche, tra cui spiccava proprio il timo.

Verso la metà dell’Ottocento il chimico francese Lallemand riuscì ad estrarre dal timo l’olio essenziale che chiamò “timolo” principale agente delle proprietà officinali della pianta.

Da allora in poi il timolo divenne ricercatissimo e impiegato fondamentalmente come antibiotico.

A questa erbetta anche la medicina ha riconosciuto proprietà antisettiche, tanto da essere definito da alcuni “l’antibiotico dei poveri”. Per uso esterno deterge e disinfetta la cute, sotto forma di sciacqui è benefico contro le malattie delle vie respiratorie.

Quando non esistevano i frigoriferi, il timo era impiegato per la conservazione degli alimenti, vista la notevole presenza di olio essenziale ad azione antiputrida.

Ancora durante la Prima guerra Mondiale esso era molto richiesto, e fu solo con la scoperta di antibiotici più potenti che la sua fama iniziò ad appannarsi.

Oggi questa erba rende gradevoli molte preparazioni. Le sue foglioline entrano nella miscela provenzale di erbe, o in quella egiziana di spezie. Nell’Europa centrale zuppe, marinate, carne, pesce e uova hanno il privilegio di essere accompagnate dal timo.

Usato fresco ha un aroma meno intenso, perciò e preferibile essiccarlo all’ombra, in un luogo aerato, disponendo i rametti sopra un foglio di carta. Si conserva in recipienti di vetro o porcellana.

Oltre ai fantastici abbinamenti e utilizzi in cucina, il timo ha diverse proprietà: antibatteriche e antisettiche, espettoranti, digestive, purificanti, antiossidanti, deodoranti. Il timo è anche un buon rimedio naturale contro il mal di gola e la tosse.

Parlando del timo non possiamo non citare William Shakespeare nel “Sogno di una notte di mezza estate”: “Conosco una valle in cui fiorisce il timo selvatico, dove crescono le primule e le timide viole, coperte da un baldacchino di rigoglioso agrifoglio, dolci rose muschiate e caprifogli.

Il profumo del Timo portato dal vento ricorre nella cantautrice britannica PJ Harvey nel 1969: “Il profumo di timo portato dal vento | e ti sbatte in faccia e ti costringe a ricordare | che la natura crudele ha vinto di nuovo. | Sulla collina di Battleship costellata di trincee | rimane appeso come un odore questo odio, | ancora oggi, ottant’anni dopo. | La natura crudele…“

Come si vede una pianta celebrata da poeti e da filosofi sino dall’antichità, come scriveva Aristotele nel suo libro “Storia degli animali”: “Una pianta dove trovare cibo, per le api, è il timo. Quello bianco è migliore di quello rosso.”

