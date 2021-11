Forza e coraggio.

L’Unione Sportiva Alessandria 1912 è la società calcistica di Alessandria, capoluogo dell’omonima provincia piemontese. La sua fondazione si fa risalire tradizionalmente al 1912, ma essa è da collegare alla precedente nascita della sezione calcistica della società Forza e Coraggio. Già sul finire del XIX secolo il calcio era arrivato ad Alessandria, al riguardo vi sono notizie riguardanti un’amichevole del 1894 disputata da una squadra alessandrina contro una compagine genovese. Nel 1896 nacque l’Unione Pro Sport Alessandria, seguita nello stesso anno dalle squadre di football delle società ginniche Forza e Concordia, i cui atleti indossavano maglie grigio scure, e Forza e Coraggio dai colori sociali grigio perla-bianco. L’Unione Pro Sport partecipò tra il 1897 e il 1898 ad alcuni tornei amichevoli con squadre di Torino e Genova; nel 1897 vinse a Genova il “Concorso nazionale ginnico-Sezione gioco calcio”[5], e il15 marzo 1898 fu invitata a far parte della costituente della Federazione Italiana Football (F.I.F.), prese inizialmente parte alle eliminatorie del primo campionato ufficiale e, ritenutasi danneggiata a favore di Torinese e Genoa, preferì rientrare infine nell’orbita dei tornei organizzati dalla Federazione Italiana di Ginnastica. Per un anno nel 1911 la Forza e Coraggio giocasse con regolarità gare amichevoli: l’atto del 1912 avrebbe rappresentato un cambio di denominazione in onore della città d’origine, sulla scia della moda dell’epoca. In maglia biancazzurra, il Foot Ball Club partecipò al Campionato di Promozione del 1912-13, ottenendo subito un posto nella prima categoria del Campionato Nazionale dopo aver battuto la Vigor Torino per 3 a 0 nello spareggio giocato a Novara. Nello stesso anno, il magnate del ciclismo Giovanni Maino regalò ai giocatori undici maglie grigie come quelle della sua squadra, per il quale correva, tra gli altri, Costante Girardengo. La squadra disputò 13 stagioni in Serie A tra il 1929 e il 1960 e 20 in Serie B, l’ultima nel 1975. Questa società raggiunse inoltre una finale di Coppa Italia, nel 1936. Il periodo più fortunato per la squadra fu quello tra le due guerre, quando con Novara, Pro Vercelli e Casale diede vita al cosiddetto “quadrilatero piemontese”, fucina di grandi campioni e di importanti vittorie. Oltre alle vittorie di un campionato di Serie B, uno di Serie C e uno di Serie C2, conta nel suo palmares una Coppa Italia di Serie C, vinta nel1973, e una Coppa CONI, conquistata nel 1927. Tra i più celebri giocatori che hanno indossato la maglia grigia del sodalizio piemontese sono ricordati il Pallone d’Oro 1969 Gianni Rivera e i campioni del mondo Bertolini, Borel, Ferrari e Rava, oltre a Carlo Carcano E Adolfo Baloncieri.

