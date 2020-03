Fortissimamente fragili.

Il materiale che meglio rappresenta la fragilità della condizione umana è il vetro. Il rischio del vetro non è di rovinarsi o ammaccarsi, ma di frantumarsi, andare in pezzi, schegge tanto minuscole quanto taglienti, in ogni caso, impossibili da rimettere insieme. Non voglio valorizzare la fragilità e la debolezza in contrapposizione a un mondo sempre più orientato al mito della forza, al successo e alla performance che ne sono le attuali declinazioni, ma di riflettere come nella nostra fragilità stia la forza effettiva della nostra vita umana, perché se pensiamo che basta un virus infinitamente piccolo che ci può esporre alla non-autosufficienza e vulnerabilità e di dipendere intimamente e irrimediabilmente dagli altri per poter vivere. Solo se partiamo da questo pensiero tutta la vita ci viene mostrata nella sua preziosa ed irripetibile individualità. Il nostro nascere è un destino individuale ed insieme plurale, come esseri umani e la nostra fragilità può svelarsi come nostro bene più prezioso solo all’interno della relazione e della cura che agiamo l’uno per l’altro.

Favria 4.03.2020 Giorgio Cortese

La donna spesso è soggetta ad essere contrastata nella sua ragione, perché è un passo in più rispetto a chi non capisce il suo valore.

