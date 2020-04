FORNO. Vittoria! Il 4 maggio Rebecca andrà a Friburgo per l’intervento

FORNO. Ce ne voleva di tenacia. Ce ne voleva di coraggio, di speranza, forza di volontà. E lei ne ha, da vendere. È una piccola, immensa vittoria quella di Alessia Uifuzzi, di Forno Canavese, mamma di una ragazzina di 14 anni, Rebecca, affetta da una sospetta sindrome di ipotensione liquorale occulta (oltre ad essere già stata sottoposta a diversi interventi per un’altra grave patologia). Dopo settimane di battaglia e di mobilitazione – mamma Alessia non s’è fermata un secondo – Rebecca verrà finalmente presa in carico e ricoverata a Friburgo in Germania. La data? Il 4 maggio. La 14enne fornese deve sottoporsi ad un delicato intervento invasivo chirurgico che non può essere effettuato in Italia, ma il ricovero all’estero era stato bloccato dalla pandemia Coronavirus.

“Sono felice e confusa – commenta Alessia Uifuzzi -. Sono tante le cose da organizzare, ma ora penso solo a dire grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato. Mi sembrava tutto così impossibile e invece ce l’abbiamo fatta. Sono talmente stanca mentalmente che non riesco ancora a godermi questo momento. Diciamo che ho avuto al mio fianco un enorme sostegno da parte di tante persone umane e proattive, altrimenti da sola non avrei realizzato nulla di tutto ciò”. Della storia si erano interessati consiglieri regionali, parlamenti del territorio fino ai leader della Lega, Matteo Salvini, e di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Stasera ho avuto sicuramente la notizia e conferma più bella da inizio pandemia – dichiare il Consigliere regionale leghista Andrea Cane, tra i primi ad interessarsi del problema –. Il caso di Rebecca mi ha colpito al cuore fin dal primo giorno che mi è stato segnalato ed è stata una vera gioia condividere oggi con la mamma di Alessia questo lieto fine. L’ho detto sempre alla famiglia, non avrei mai mollato di tenere alta l’attenzione fino a quando non avessi saputo la data, su tutti i fronti: dai colleghi della Regione fino a Salvini, dai medici fino alla stampa. La politica è servizio, chi lo dimentica non fa il suo mestiere: il mio ringraziamento finale è quindi bipartisan, ovvero ringrazio tutti i politici, i consoli, i funzionari e i medici di qualsiasi orientamento che hanno contributo a questo risultato positivo. E ora buon viaggio piccola Rebecca, il Canavese, il Piemonte e l’Italia è con te per riaccendere la speranza che neanche il Covid deve portarci via».

In prima linea c’è stata anche le deputata dem barbaniese Francesca Bonomo. «Subito dopo l’appello mi sono attivata coinvolgendo la Farnesina affinché potesse essere trovato un accordo per poter trasferire al più presto la giovane a Friburgo per ricevere le cure adeguate. Questa è una vittoria di tutti, al di là degli schieramenti politici. Sono vicina a Rebecca, a cui mando un grande abbraccio: sono sicura che, oltre a questa battaglia, vincerà anche la guerra!».

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha espresso la sua soddisfazione per l’esito positivo della vicenda di Rebecca. «Abbiamo attivato la nostra rete diplomatica in Germania e Svizzera ed è arrivata la bella notizia. Le due strutture ospedaliere hanno dato l’ok e la giovane il 4 maggio potrà finalmente sottoporsi all’operazione – ha detto Di Maio -. In questa storia c’è l’impegno di tutti: del governo, della Farnesina, della regione Piemonte, di ogni singola persona e istituzione che si è interessata a Rebecca. C’è l’unità di un Paese che davanti a un ostacolo si impegna per superarlo. Ma soprattutto c’è l’impegno della signora Alessia e l’energia di Rebecca”.

“Sono commossa ed onorata a leggere le parole che mi ha riservato l’Onorevole Di Maio – commenta la fornese -. Grazie per non averci lasciati soli in questo terribile momento di sconforto!”.

Adesso, a Friburgo, l’ultima grande sfida per Rebecca, l’operazione. E poi? E poi c’è la vita.

