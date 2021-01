FORNO. Travolto dall’albero che stava tagliando, ferito un 61enne

Un uomo di 61 anni, residente a Forno Canavese, è rimasto ferito questa mattina mentre tagliava una pianta. Per cause in fase di accertamento, è stato travolto dalla caduta dell’albero. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino. Non è in pericolo di vita. L’incidente si [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti