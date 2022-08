FORNO. Il Pnrr è una corsa a ostacoli per diversi Comuni. Lo è stato, forse, di meno per Forno, la cui Amministrazione ha scelto di focalizzarsi su due bandi. Il primo verterà sul progetto di rigenerazione urbana finanziato con i soldi europei.

A correre per i fondi, assieme a, comune guidato da Alessandro Giacomo Gaudio, ci sono Pont, Frassinetto, Lusigliè, Ingria e Cuorgnè. Quest’ultimo, in quanto Comune più grande e meglio fornito in termini di apparato amministrativo, ha guidato la convenzione.

Il bando per la rigenerazione urbana vale 3.300 milioni di euro stanziati dall’investimento 2.1 della Missione [...]