FORNO CANAVESE. L’attesa è finita: il 28 maggio torna il Trail del Monte Soglio. C’è la notizia: il Trail del Monte Soglio torna in calendario, il prossimo 28 maggio. Cancellato negli ultimi due anni a causa della pandemia, il Trail ritrova il suo posto non solo nell’agenda delle sfide offroad italiane, ma soprattutto nel cuore degli appassionati che avevano dovuto rinunciare a uno degli eventi più belli.

Come il Trail del Monte Soglio, riparte anche il Piemont Trail Challenge, del quale la prova fa parte e costituirà la seconda delle quattro tappe previste. Come le altre gare, anche quella di Forno Canavese si articola su due tracciati agonistici: il Gir Lung è stato modificato rispetto al passato, per renderlo più sicuro in caso di maltempo, quindi si passerà sulla punta del Monte Soglio entro la tarda mattinata e parte del percorso sarà in senso contrario a quello del passato, assumendo una caratteristica forma “a otto”. Il totale è di 72 km per 4.300 metri di dislivello. Il Gir Cùrt invece misura 38 km per 2.300 metri ma la distanza non deve trarre in inganno perché probabilmente è ancora più adatto per gli scalatori rispetto al lungo. C’è poi il Gir Vulei, ideale per un primo approccio con il percorso e con il trail in generale, di 16 km per 900 metri, sia competitivo che non. I tracciati sono stati forniti di una dettagliata segnaletica al fine di poter essere provati in ogni periodo dell’anno, sono quindi già usufruibili per gli allenamenti.

Le gare avranno partenze differenziate: alle 6:00 il Gir Lung, alle 8:30 il Gir Cùrt mentre la prova non competitiva scatterà alle 17:00. Il 14 febbraio, nel giorno degli innamorati hanno preso il via le iscrizioni e vista l’attesa è consigliabile provvedere per tempo, perché si rischia di raggiungere quanto prima il tetto massimo di adesioni. Le iscrizioni si possono effettuare online tramite il rinnovato sito della gara, al costo di 60 euro per il Gir Lung, 35 per il Gir Curt e 15 per il Gir Vulei, fino al 14 aprile, data dopo la quale sono previsti aumenti. Da notare che la manifestazione varrà quest’anno come Campionato Italiano Iuta di Ultra Trail medio.

Per informazioni: Asd Monte Soglio Trail, www.trailmontesoglio.it

