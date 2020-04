FORNO. Di Maio: “Uniti per Rebecca, abbiamo superato l’ostacolo”

FORNO CANAVESE. Di Maio: “Uniti per Rebecca, abbiamo superato l’ostacolo”.

Il ministro degli Esteri: “Impegno di tutti per consentirle di operarsi in Germania”.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio esprime la sua soddisfazione per l’esito positivo della vicenda di Rebecca, la 14enne di Forno Canavese (Torino), che potrà sottoporsi ad un intervento chirurgico in Germania. Di Maio su Fb ricorda che Rebecca si sarebbe dovuta operare a Friburgo lo scorso marzo, poi è scoppiata l’emergenza Covid. La madre, la signora Alessia, “però non si è arresa e la sua richiesta d’aiuto per riprogrammare l’operazione è arrivata anche al ministero degli Affari Esteri. Abbiamo attivato la nostra rete diplomatica in Germania e Svizzera e ieri è arrivata la bella notizia. Le due strutture ospedaliere hanno dato l’ok e la giovane il 4 maggio potrà finalmente sottoporsi all’operazione”. Il ministro ha sottolineato che “in questa storia c’è l’impegno di tutti: del governo, della Farnesina, della regione Piemonte, di ogni singola persona e istituzione che si è interessata a Rebecca. C’è l’unità di un Paese che davanti a un ostacolo si impegna per superarlo. Ma soprattutto c’è l’impegno della signora Alessia e l’energia di Rebecca”.

“Sono commossa ed onorata a leggere le parole che mi ha riservato l’Onorevole Di Maio! Grazie per non averci lasciati soli in questo terribile momento di sconforto!”. Lo scrive la mamma di Rebecca condividendo su Facebook il post del titolare della Farnesina.

