FORNO CANAVESE. “Rebecca ha bisogno di cure”, nuovo appello della mamma

Non ha ancora ottenuto le cure all’estero di cui ha bisogno Rebecca, la 14enne di Forno Canavese (Torino) bloccata dall’emergenza coronavirus.

“Ringrazio tutti per l’impegno nel supportarci – dice Alessia, mamma della giovane – il ministero degli Esteri ci ha confermato che Rebecca può raggiungere la Germania o la Svizzera, i due paesi europei in cui è possibile effettuare le cure ma sia la struttura di Friburgo sia quella di Berna, impegnate nella gestione dell’emergenza coronavirus, non hanno voluto prendere in carico il nostro caso, dichiarandolo erroneamente differibile nel tempo”.

L’Asl To4, tramite il responsabile della neuropsichiatria infantile, ha confermato che la 14enne ha bisogno di cure urgenti, da concretizzare entro fine mese. “Continueremo a portare su tutti i tavoli possibili il suo caso e le sue cartelle cliniche – dice il consigliere regionale Andrea Cane, vicepresidente della commissione Sanità della Regione Piemonte – fino a che qualcuno non risponderà con una data certa“.

