Organalia 2021 inizia il mese di luglio nel Canavese con due appuntamenti concertistici ad Azeglio e a Forno Canavese.

A Forno Canavese il concerto si terrà domenica 4 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale dell’Assunzione di Maria Vergine, per valorizzare l’organo costruito da Pietro Barchietti nel 1881. Sarà una preziosa e rara occasione che metterà in sintonia due aerofoni: l’organo e la cornamusa. Silvano Rodi, ligure e organista al Principato di Monaco, Fabio Rinaudo, suonatore di cornamusa ma anche polistrumentista, ligure anch’egli di Savona, svilupperanno un programma intorno a Il soffio del vento, grazie al quale si potranno ascoltare i suoni di questi due strumenti, riletti attraverso la tradizione francese, italiana e irlandese. Un concerto da sentire ma anche da vedere, per la varietà degli strumenti utilizzati quali le uilleann pipes, la musette e il wisthle. Il concerto è organizzato con il contributo del Comune di Forno Canavese.