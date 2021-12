Tragedia venerdì scorso in strada comunale Val San Martino a Torino. Un elettricista di 60 anni, Giuseppe Silotto, titolare di una ditta di impianti e residente in in frazione Vignè a Forno Canavese, è morto a seguito di un incidente sul lavoro.

L’uomo, da quando si è appreso, era intento a riparare un’antenna quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato da un’altezza di tre metri, sbattendo poi violentemente il capo su uno spigolo in cemento.

A nulla sono valsi i soccorsi: l’imprenditore è morto pochi minuti prima dell’arrivo in strada Val San Martino dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l’equipe medica 118, con il medico che ha solamente constatato il decesso di Silotto.

Con loro anche gli agenti della polizia di Torino e i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) dell’Asl Torino: saranno loro a dover verificare se Silotto abbia rispettato tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.