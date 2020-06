FONTANETTO. Un taglio di capelli e un pranzo al ristorante: si prova a ripartire dopo mesi chiusi in casa

Passo dopo passo stiamo riacquisendo le nostre abitudini e la riapertura dei saloni di parrucchieri e ristoranti è uno dei simboli indiscussi di questa nuova fase. Dopo giorni, mesi, trascorsi in casa in molti si sono concessi un trattamento per migliorare il proprio aspetto, forse anche con [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti