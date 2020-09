FONTANETTO PO. Un’escursione autunnale tra le risaie dall’Antico Mulino alle vie del borgo

L’associazione “Cammini Divini” di Mombello Monferrato organizza per sabato 19 settembre un’escursione nel territorio fontanettese, tra le risaie e le rive del Po.

Il ritrovo per le iscrizioni è previsto a partire dalle 8,30 presso l’Antico Mulino e riseria San Giovanni. Partenza alle 9,30 con una guida escursionistica ambientale professionale e istruttore di Nordic Walking.

Il facile tracciato ha una lunghezza di quasi 9 km praticamente senza dislivello, su percorsi naturalistici fino in riva al fiume Po e tratti asfaltati. Dopo una visita guidata all’Antico mulino e riseria San Giovanni, testimonianza unica di riseria azionata completamente dalla forza motrice dell’acqua con tutte le sue macchine per le varie fasi di lavorazione del riso, si attraverseranno le risaie fino a giungere in riva al grande fiume; qui è prevista una breve pausa/colazione a base di budino di latte di riso, purea di frutta ed acqua aromatizzata. Si rientrerà quindi a Fontanetto Po, con visita alle chiese e ai monumenti del paese.

Al termine dell’escursione per chi lo desidera ci sarà la possibilità di spostarsi (in auto) alla Trattoria Colombara per il pranzo.

Il costo di partecipazione alla camminata è di 10 euro, comprensivo di accompagnamento, visita guidata al Mulino San Giovanni e colazione. Il costo del pranzo in trattoria è di 15 euro.

Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’acqua.

L’escursione è a posti limitati, è quindi necessaria la prenotazione telefonando al 339.4188277 o inviando una mail ad augusto.cavallo66@gmail.com.

