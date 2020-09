FONTANETTO PO. Una grigliata in compagnia con l’associazione Vita Tre

Quasi in concomitanza con la festa patronale di San Bononio, l’associazione Vita Tre presieduta da Marisa Furlan ha organizzato in sede una simpatica “grigliata in compagnia” a cui hanno partecipato molti soci e amici.

Anche a Vita Tre il semestre appena trascorso è stato caratterizzato, come ovunque, da [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti