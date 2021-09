Ascolta l'Audio Dell'Articolo

FONTANETTO PO. Sebastiano Zorgno, 22 anni, cresciuto tra Fontanetto e Morano sul Po, è uno dei concorrenti della nuova edizione della “Antonino Chef Academy”, in onda su Sky per sei domeniche. Qui, puntata dopo puntata, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, i suoi assistenti e ospiti illustri legati al mondo della [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)