FONTANETTO PO. Il Comune organizza per i cittadini maggiorenni e residenti in paese un corso per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Il corso sarà effettuato dal personale abilitato appartenente al Comitato della Croce Rossa di Crescentino, e modulato in due gruppi da sei persone. Si terrà nella mattinata di sabato 5 o sabato 12 marzo, con durata di due ore per aggiornamento o quattro ore per corso base. Al termine verrà rilasciato a ciascun partecipante un tesserino e l’attestato che ne comprova l’abilitazione.