FONTANETTO PO. Domenica 6 marzo alle 16, nella sala consiliare del Municipio, l’autrice Simona Martinotti presenterà il suo libro Libere uscite. Idee per donne in fuga. Il volume racchiude le esperienze vissute dall’autrice durante i suoi viaggi alla scoperta dei territori del Piemonte, regione in cui è nata e cresciuta.

L’Amministrazione fontanettese ha deciso di inaugurare una nuova stagione di incontri letterari della Biblioteca Comunale presentando una pubblicazione ricca di aneddoti e ricordi al femminile; questa scelta è stata ispirata anche dal periodo dell’anno in cui ci troviamo, tra pochi giorni, infatti, sarà la Giornata Internazionale della Donna. Il sindaco Riccardo Vallino ha commentato: «Celebriamo questa importante ricorrenza mettendo in risalto l’aspetto spensierato di momenti liberi e propri di ogni donna».

Simona Martinotti vive a Casale Monferrato, ma conosce diverse zone del Piemonte, comprese quelle lontane dal Monferrato; con Libere uscite. Idee per donne in fuga porta lettori e lettrici alla scoperta di città conosciute e aree meno note, suggerendo itinerari, che comprendono passeggiate nella natura adatte anche alle famiglie con bambini. Il libro è arricchito da foto scattate dall’autrice, ed è caratterizzato da uno stile discorsivo e ironico, ideale per chi vuole imparare cose nuove, viaggiando con leggerezza.

Commenti