FONTANETTO PO. Sta tornando lentamente alla normalità la situazione alla casa di riposo di Fontanetto Po (Vercelli), dove nelle scorse settimane si è sviluppato un focolaio da coronavirus che aveva colpito quasi tutti gli anziani ospiti, 28 su 32, e diversi operatori. Il sindaco Riccardo Vallino comunica che ci sono ancora 8 ospiti positivi, mentre il personale è tornato quasi tutto in servizio dopo aver avuto esito negativo al tampone di controllo. “Salvo eventi eccezionali – commenta – da lunedì riprenderà la preparazione dei pasti direttamente in casa di riposo e alla mensa scolastica”. Tutte le persone colpite dal coronavirus nella casa di riposo, sia gli ospiti che i dipendenti, erano vaccinati con la seconda dose. A inizio mese ci sono stati anche alcuni decessi, ma il sindaco aveva specificato che si era trattato di “eventi non occorsi per sintomi del virus”.

