FONTANETTO PO. Si prepara la patronale di San Bononio

Le difficoltà e le incertezze dei mesi scorsi avevano fatto temere un settembre senza festa, ma l’Amministrazione comunale ha continuato a lavorare per ideare un evento nel rispetto delle norme volte a ridurre le possibilità di contagio.

I festeggiamenti in onore di San Bononio inizieranno sabato 5 settembre a partire dalle 17, con l’esposizione, in via Viotti, delle cartoline proveniente da diverse parti d’Italia e del mondo, raccolte grazie all’iniziativa Mailart, realizzata dal Comune in collaborazione con l’artista vercellese Roberto Gianinetti. «L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, alcune cartoline arrivano perfino da Brasile e Finlandia» commenta la sindaca Claudia Demarchi, mentre uno spazio di corso Massimo Montano ospiterà la personale di Francesca Viale. Alle 18.30 appuntamento sotto il campanile per ascoltare i campanari che faranno suonare la tastiera recentemente restaurata.

Quest’anno gli organizzatori hanno dovuto rinunciare alle serate danzanti e alla cena in piazza per rispettare le direttive anti-Covid ma le serate di sabato e domenica saranno animate dal Bar “Canarino” che proporrà aperitivi e musica lungo corso Montano. Durante il fine settimana dedicato alla festa del Santo patrono si potranno inoltre ammirare le due mostre fotografiche all’aperto, una intitolata “La nostra vita al tempo del Covid” e l’altra incentrata sul tram ospitato da Fontanetto; la sindacata Demarchi ha rinnovato, anche tramite i social, l’invito a contribuire alla mostra con testimonianze fotografiche, video e articoli di giornale relativi al tram. Il materiale, che può riguardare anche momenti di vita famigliare legati al tram, può essere depositato presso il Comune che lo restituirà al termine dei festeggiamenti.

Domenica 6 settembre il centro di Fontanetto ospiterà le attività promosse dalle associazioni del paese. Alle 10, nella piazzetta degli Apostoli, Giuseppe Cardascio e Salvo Varvaro de La Bottega teatrale aiuteranno i bambini nella costruzione delle lanterne dei desideri e gli Amici dell’Arte si cimenteranno in un’estemporanea. Nel pomeriggio gli allievi della scuola musicale Lizard si esibiranno nel giardino di Palazzo Ovis, e alle 17 si terrà l’inaugurazione del tram restaurato, con accompagnamento musicale della Banda “G. B. Viotti”. L’inaugurazione si sarebbe dovuta svolgere nel mese di maggio ma era stata rinviata a causa del Coronavirus.

La serata di domenica 6 settembre sarà scandita da due appuntamenti all’insegna del divertimento: alle 20,30 al Ponte di ferro per vedere galleggiare le lanterne dei desideri nella roggia chiusa, e alle 21 nella piazzetta del tram La Bottega teatrale presenterà al pubblico, in prima assoluta, lo spettacolo Figure in Varietà.

Commenti