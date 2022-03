Sabato 2 e domenica 3 aprile si terrà la consultazione popolare indetta dal Comune per stabilire la viabilità in via Viotti, arteria centrale del paese. Il referendum darà ai cittadini la possibilità di scegliere tra due opzioni: senso unico da piazza San Rocco verso corso Montano, con transito aperto a tutti, oppure la chiusura al traffico della via, con transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati.

Potranno partecipare alla consultazione tutti i fontanettesi iscritti nelle liste elettorali del Comune, esibendo un documento d’identità. I seggi saranno installati presso il Palazzo [...]



