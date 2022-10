Nel pomeriggio di domenica 6 novembre il paese ricorderà i Caduti di tutte le guerre. La manifestazione inizierà alle 15 in piazza Garibaldi, con cerimonia di alzabandiera e corteo verso il camposanto, con omaggio al monumento ai Caduti e al cippo del Milite Ignoto. Poi si tornerà in paese, al teatro “Viotti”, dove per la “Banca della memoria” curata dalla sezione Anpi di Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo e Verrua Savoia verranno proposte alcune video-interviste a testimoni e vi sarà un ricordo di Romeo Busnengo, con esposizione delle sue opere artistiche; vi saranno inoltre intermezzi musicali della Banda “Viotti” diretta da Rino Messineo.

