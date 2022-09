La festa patronale di Fontanetto Po è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale del “Fonta”, squadra locale di calcio a 5 fondata nel 2021.

La squadra viene da un primo anno di attività soddisfacente; nella scorsa stagione infatti le squadre Under 15 e Under 21 hanno raggiunto le semifinali regionali, con inoltre la promozione dalla Serie D alla Serie C2. Anche la scuola calcio ha avuto successo, con 40 bambini iscritti.

Ora si punta a fare ancora meglio, come spiegano i dirigenti: «Oltre alla scuola calcio, quest’anno tenteremo di avere una squadra Pulcini, una Under 15 e una Under 17. Per queste ultime due, puntiamo molto sul fatto che i ragazzi potranno sfruttare il doppio tesseramento, permesso dalla Federazione e che consentirà agli atleti di giocare in una società di calcio a 5 e in una di calcio a 11 contemporaneamente».

La società punterà quindi molto sulla formazione di giovani talenti: «Il calcio a 5 aiuta a sviluppare rapidità, esplosività e tecnica individuale: basti pensare a quante volte un giocatore di calcio a 5 tocca la palla, rispetto al calcio a 11. Al momento abbiamo tre tecnici abilitati, più nuovi istruttori che ci danno una grossa mano nel far crescere i nostri piccoli atleti. Puntiamo su allenamenti di alta qualità, in un ambiente sempre pulito, asciutto e caldo» concludono i dirigenti.

Questi i ruoli societari: Davide Berardi (presidente), Cristina Bettegazzi (vicepresidente), Roberto Angellaro (direttore generale), Roberto Dolcimascolo (direttore sportivo), Fabio Rinaldi (responsabile scuola calcio), Alessandro Alasio (responsabile squadre agonistiche), Maurizio Angelone (responsabile accompagnatori dirigenti), Fabio Rinaldi, Davide Berardi, Andrea Calzavara, Dennis Berardi e Marco Piacquadio (istruttori scuola calcio), Alessandro Alasio (under 15), e Davide Berardi (prima squadra).

