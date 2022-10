In paese Halloween si tinge di “giallo”. Domenica 30 ottobre il Comune proporrà infatti “Merenda con delitto”, iniziativa gratuita dedicata ai più piccoli, a cura dell’animatrice Nunzia Castiglione. “Merenda con delitto” si svolgerà a partire dalle 15.30 nel cortile di Palazzo Ovis. Sulla falsariga delle “cene con delitto” dedicate al pubblico adulto, in questo caso saranno i ragazzi a dover identificare il colpevole. Per l’occasione i genitori e gli adulti interpreteranno i vari personaggi della rappresentazione.

Commenti