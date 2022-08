Il mese di settembre in paese si apre con la festa patronale di San Bononio.

I festeggiamenti inizieranno venerdì 2 settembre: all’auditorium “Viotti” sarà presentato il libro Il vento della libertà. Alle 19,30 all’incrocio tra via Roma e piazza Garibaldi inizierà unaa cena a base di spaghetti allo scoglio e fritto di pesce; la serata proseguirà, dalle 21,30 con la musica della cover band Almost Right, e verrà presentata la società di calcio GS Warriors.

Sabato 3, a partire dalle 10,30, a Palazzo Ovis sarnno esposti i documenti originali del “Rinnovamento della chiesa parrocchiale di San Martino 1786-1792”, a cura di Gianfranco Caligaris e Cristiano Ravasenga. Alle 16,30 al campetto nella zona ex bocciodromo si disputerà il 1° Torneo dell’Amicizia organizzato dalla società Asd Fonta. La serata culinaria, con inizio alle 19,30, sarà a base di panissa e brasato, e dalle 21,30 suonerà la band Elemento 90; sarà inoltre presentata la società di calcio a 5 Asd Fonta.

Domenica 4 alle 10,15 in via Viotti sarà inaugurata la mostra fotografica e di pittura “Fontanetto Po: come eravamo”, con immagini storiche del paese; interverrà la Banda “Viotti” diretta da Rino Messineo. Alle 10,30 in via Viotti aprirà il banco di beneficenza a cura del Gruppo Alpini “A. Rampone”, e alle 11 nella parrocchiale sarà celebrata una messa in onore del patrono San Bononio. Alle 17 a Palazzo Ovis vi sarà una sfilata di miss, seguita alle 17,45 dal concerto del gruppo folcloristico Gli Acquaioli. La cena sarà a base di agnolotti e grigliata mista. Lunedì 5 la festa si concluderà alle 19 con un apericena in piazza organizzato dalla Pro Loco.

Commenti