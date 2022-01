FONTANETTO PO. Sabato 18 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo un folto pubblico ga assistito al Concerto di Natale organizzato dalla Fidas, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia. Ad esibirsi la Corale “San Martino” di Fontanetto Po, diretta dal maestro Tonino Puggio, che ha eseguito un repertorio di canti della trazione natalizia, brani tratti da musical o telefilm, ma anche canzoni dei Queen come Bohemian Rhapsody o il gran finale con Oh happy day e il bis di Aggiungi un posto a tavola a grande richiesta.

«I Donatori di [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)