FONTANETTO PO. Il Comune organizza un soggiorno marino ad Alassio, presso l’Hotel Mignon, nella settimana dal 2 al 9 maggio. Il costo, per chi ha più di 65 anni, è di 205,80 euro in camera doppia e 254,80 in camera singola. L’hotel è inoltre disponibile per il trasporto (andata e ritorno) al costo di 45 euro. La pre-adesione va comunicata in Municipio entro mercoledì 30 marzo, di persona o chiamando lo 0161.840114.

