FONTANETTO PO. Il paese sarà protagonista, tra fine dicembre e i primi di gennaio, di alcune puntate del programma televisivo “Musica e tradizioni”, trasmesso dalla rete locale Primantenna. Nei giorni scorsi la troupe televisiva è venuta a riprendere le zone più caratteristiche del paese. Spiega il sindaco Riccardo Vallino: «Si parlerà di turismo, gastronomia, del celebre compositore e musicista settecentesco Giovanni Battista Viotti, di natura e molto altro. Primantenna porterà gli spettatori alla scoperta del centro di Fontanetto, della campagna circostante e della Riserva Naturale della Palude di San Genuario; inoltre una parte del programma sarà dedicata ai prodotti tipici di Fontanetto Po e alle tradizioni culinarie della zona, saranno presentati i deliziosi biscotti fontanettesi che si possono acquistare nella panetteria situata sotto i portici di via Viotti. L’altro protagonista è senza dubbio il riso, che sarà presentato anche attraverso la panissa vercellese; per l’occasione il piatto sarà preparato dal cuoco Emiliano Calcagno, titolare dello storico ristorante “Locanda dell’Orso” di corso Massimo Montano, in attività dal 1865. I telespettatori scopriranno anche l’Antico Mulino San Giovanni e la sua storia che lo ha portato ad ospitare l’Ecomuseo delle Terre d’Acqua».

Il territorio fontanettese, le sue tradizioni e i progetti di innovazione saranno raccontati in sette appuntamenti, ciascuno della durata di circa mezz’ora.

