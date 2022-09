Sabato 24 e domenica 25 settembre si terrà, a Vercelli e a Fontanetto Po, la 6a edizione di “Viotti Day & Night”, con una serie di eventi nel segno di Giovan Battista Viotti, il violinista e compositore nato a Fontanetto nel 1755.

L’edizione di quest’anno prenderà il via sabato 24 a Vercelli: dalle 10 alle 13 nella sede Informagiovani di via Laviny 67 si svolgerà il Laboratorio C# See Sharp, nel quale la pianista Gloria Campaner accompagnerà i partecipanti in un viaggio dentro se stessi, con lo scopo di mettere a fuoco le proprie emozioni, vincere le paure legate a una performance pubblica, esprimere al meglio la creatività.

Dalle 10 alle 20, intanto, sarà possibile visitare gratuitamente al Salone Dugentesco “Ti presento Viotti”, un’installazione articolata su pannelli che racconta in modo accessibile ma accurato la vita avventurosa del grande violinista e compositore.

Dalle 13 alle 18, poi, diversi punti di Vercelli ospiteranno il grande ritorno di un’iniziativa graditissima dagli spettatori, ovvero i concerti “Face to Face”: ben 150 miniconcerti (durata indicativa 10 minuti) per un solo spettatore in cinque luoghi storici della città. I Face to Face, gratuiti ma su prenotazione, daranno la possibilità di ascoltare i musicisti scoprendo o riscoprendo diversi scorci di Vercelli. Presso la Cappella Pettenati (polo espositivo Arca), si esibiranno la soprano Lyudmyla Porvatova (artista del Coro del Teatro Regio) e il chitarrista Marco Calzaducca. Alla Torre dell’Angelo si potrà ammirare il duo violino e pianoforte composto da Pierfrancesco Galli ed Elena Scrivo; contemporaneamente, a Palazzo Tizzoni, sarà protagonista il Trio di fiati della Camerata Ducale (Alessandro Longhi al flauto, Nelson Nuñez all’oboe, Luca Vacchetti al fagotto). Il chiostro di Sant’Andrea ospiterà il Virtuoso Quartet, che conta su Antonietta La Donna e Mariella Sanvito al violino, Marco Varisco alla viola e Daniele Bogni al violoncello. E ancora, il Museo Leone sarà la cornice per le esibizioni di Francesca Ripoldi e Francesco Sappa, entrambi violinisti.

Nel tardo pomeriggio, con inizio alle 19 nell’ex monastero di San Pietro Martire, gran finale con il concerto “Fuggire con te verso la luce”, con la pianista Gloria Campaner e la violinista Giulia Rimonda, che eseguiranno brani di Fauré, Rachmaninov, Chopin e Franck.

Il giorno successivo, domenica 25, il Viotti Day & Night approderà a Fontanetto Po, paese natale di Viotti. Alle 11 ritrovo e inaugurazione in piazza San Rocco, con la Banda musicale “G.B. Viotti”, per proseguire alle 12 con una ricca pausa pranzo in Palazzo Ovis e riprendere alle 13 – sempre in Palazzo Ovis – con le apprezzate e variegate maratone musicali denominate “Viotti’s corner”.

