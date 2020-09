FONTANETTO PO. Il 4° “Viotti Day & Night” domenica a Palazzo Ovis

Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà la quarta edizione della manifestazione “Viotti day&night” dedicata al musicista fontanettese Giovanni Battista Viotti.

La prima giornata si terrà a Vercelli, dove i musicisti dell’Orchestra Camerata Ducale faranno risuonare le opere di Viotti nei luoghi più suggestivi della città, mentre gli appuntamenti di domenica si terranno a Fontanetto Po, che diede i natali all’artista.

Le attività di domenica avranno inizio alle 10.30 in piazza San Rocco dove si terrà un’inaugurazione tutta musicale grazie alla Banda cittadina che porta il nome di Viotti. A seguire l’Associazione culturale Artefolk si esibirà in “Danze…al tempo di Viotti”. Alle 12.30 ritrovo presso Palazzo Ovis per una pausa culinaria, il pranzo sarà curato dal catering Riso Scagliotti Azienda Agricola (menù per adulti: 15 euro, per bimbi 9 euro). Alle 15 si tornerà alla musica con il coro maschile I Polifonici delle Alpi, la loro esibizione rinominata “Cantare l’armonia” darà il via a una maratona musicale che animerà il cortile di Palazzo Ovis durante le ore pomeridiane. A conclusione dell’evento, intorno alle 18.30, vi sarà l’esibizione ed il battesimo dell’Insolito Ottetto da Camera G.B. Viotti di Fontanetto Po.

La manifestazione si svolgerà in osservanza delle norme volte a ridurre la diffusione del Covid-19: partecipare all’evento, quindi, la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a biglietteria@viottifestival.it o chiamando il numero 011.755.791.

