Tutto è pronto per “Recovery Sound”, festa della musica organizzata dalla Pro Loco per sabato 18 giugno in piazza Garibaldi. L’evento inizierà alle 18.30 con l’aperitivo, che farà da apripista alle prime esibizioni in programma alle 19: a salire sul palco sarà a “Bounce Band”, degli allievi dell’Accademia musicale “Lizard” di Fontanetto. Alle 19.30 ci sarà invece la cena. Il menù comprenderà impepata di cozze, paella, fritto di pesce, patatine e dessert. In alternativa ai piatti di pesce saranno disponibili agnolotti burro e salvia e hamburger con patatine fritte. La serata si [...]



