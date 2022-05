Anche in paese potranno essere caricati i veicoli elettrici. Venerdì 20 maggio è infatti scaduto il bando indetto dal Comune per selezionare l’azienda a cui affidare il progetto, che prevede l’installazione di una colonnina dotata di due postazioni di ricarica. Spiega il sindaco Riccardo Vallino: «E’ un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale: un servizio per gli automobilisti dotati di veicoli a trazione elettrica che frequentano il nostro territorio». L’area per la ricarica sarà posizionata in piazza Garibaldi, in un punto tale da non intralciare l’attività mercatale.

Allo scadere del [...]



