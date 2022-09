FONTANETTO PO. Il paese archivia anche i festeggiamenti della Leva 2004, svoltisi venerdì 2 e sabato 3 settembre in piazza Possis. Nella prima serata c’è stata la passerella che ha sancito “l’ingresso in società” dei giovani neomaggiorenni, con successivo ballo liscio in compagnia delle famiglie; la serata è poi proseguita con il Savage Party. La giornata di festa più intensa è stata quella di sabato 3 settembre, con Blackout, con musica proposta da Paul Acquaviva e Alessandro Quara.

Purtroppo non sono mancati i momenti di tensione nella serata di venerdì. I [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.