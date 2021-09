Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per rinnovare anche l’amministrazione comunale fontanettese. I candidati a primo cittadino sono la sindaca in carica Claudia Demarchi e Riccardo Vallino, che ha amministrato il paese dal 2011 al 2016; entrambi avevano annunciato già da tempo la loro intenzione di candidarsi ialle elezioni comunali.

La lista “Uniti per Fontanetto Po – Demarchi sindaco” è composta da Cristina Gagnone (46 anni, impiegata amministrativa), Ilaria Gagnone (39 anni, impiegata), Viviana Gagnone (28 anni, controller), Monica Gasco (46 anni, operaia), Roberto Gassino (61 anni, addetto magazzino e vendita), Daniele Imerone (54 anni, impiegato), Carola Panti (56 anni, impiegata amministrativa), Cristiano Ravasenga (53 anni, cuoco), Beatrice Rosso (20 anni, studentessa di Design e Comunicazione) e Marta Spina (26 anni, studentessa di Scienze Naturali). Claudia Demarchi (71 anni, insegnante in pensione) ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a ricandidarsi e a condividere questa scelta con la maggior parte delle persone che l’hanno accompagnata durante questi cinque anni del mandato che si sta per concludere: «Siamo un gruppo affiatato, abbiamo lavorato bene insieme, non avevamo motivi per cambiare completamente volto al gruppo. Spesso quando si fanno i programmi si tende a dire di tutto e di più, ma noi vogliamo concentrarci sulle vere competenze che spettano ai comuni. Nel corso di questi cinque anni abbiamo rispettato e realizzato tutti i punti previsti dal nostro programma, adesso vogliamo ripartire dalle cose fatte per proseguire con i lotti successivi e aggiungere nuovi progetti».

Riccardo Vallino (51 anni, project manager) guida la lista “Insieme per Fontanetto Po 2021-2026”, componenti della lista sono Valeria Bergamasco (40 anni, impiegata), Simone Busnengo (45 anni, operaio specializzato), Maria Elisabetta Chenna (44 anni, titolare azienda agricola), Federica Gagnone (37 anni, impiegata), Federico Giarola (20 anni, studente universitario), Davide Maffè (38 anni, operaio manutentore), Rosetta Manfredi (57 anni operatrice socio sanitaria), Carlo Milano (64 anni, pensionato), Leonardo Podda (36 anni, operaio azienda elettrica) e Massimo Zucchelli (64 anni, pensionato). «Abbiamo in mente un modo diverso di amministrare, più attenzione alle piccole cose che migliorano la vita di tutti i giorni», ha spiegato Vallino; «un paese più pulito ed ordinato, digitalizzazione per rimanere al passo con i tempi, mantenere i servizi per i cittadini. Un rapporto con i fontanettesi più diretto e trasparente, costruire insieme il paese del futuro. Sono convinto che la nostra squadra potrà far bene se i fontanettesi ci daranno la loro fiducia, ed è importante un confronto aperto per collaborare insieme a migliorare il nostro paese».

