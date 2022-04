FONTANETTO PO. Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2021. Ne è emerso un avanzo di circa 163 mila euro. Di questi, 35 mila verranno utilizzati per due scopi: adempiere al certificato prevenzione incendi per l’Auditorium “Viotti” e per la casa di riposo e per redigere il progetto per riqualificare il vecchio bocciodromo. A spiegare i piani per quell’area è il sindaco Riccardo Vallino: «Costruiremo due campi da gioco: uno per il padel e uno doppio uso, per la pallavolo e il basket. A breve inizieranno le procedure per procedere con [...]



