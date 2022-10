Sabato 1° ottobre nella Biblioteca comunale si è riunita l’assemblea del Comitato del Gemellaggio; all’ordine del giorno l’elezione del nuovo direttivo, a seguito delle dimissioni della presidente Renata Avvenengo Ducca, e la ripresa degli scambi con i gemelli francesi del Canton de Verteillac, in Dordogna, dopo il periodo di emergenza pandemica che ha fortemente ridotto l’attività.

Le famiglie fontanettesi che da decenni hanno sempre ospitato e partecipato agli incontri italo-francesi hanno accolto con favore l’occasione per incontrarsi e discutere sui progetti futuri da realizzare, sia in paese che oltralpe, anche in collaborazione con [...]