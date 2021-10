FONTANETTO PO. E’ stato chiuso in via precauzionale e sarà oggetto di immediate verifiche da parte di Ovest Sesia il ponte della Roggia Camera posto vicino all’Antico Mulino di San Giovanni. «E’ presente un’importante crepatura con alcuni segni di cedimento», ha spiegato il sindaco Riccardo Vallino. «La competenza è del Consorzio Ovest Sesia che effettuerà le verifiche necessarie a determinare i successivi interventi di ripristino della viabilità».

